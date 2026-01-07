Zürcher Stadtparlament gedenkt der Opfer der Brandkatastrophe

Keystone-SDA

Das Zürcher Stadtparlament hat am Mittwoch der Opfer der Brandkatastrophe gedacht. Mit einer Schweigeminute zu Beginn der Sitzung drückte das Parlament seine Anteilnahme aus.

(Keystone-SDA) «Das Ereignis in Crans-Montana macht uns fassungslos. Mir fehlen wirklich die richtigen Worte», sagte Ratspräsident Christian Huser (FDP). Mit einer Schweigeminute denke das Parlament an die Verstorbenen und an ihre Angehörigen.

Die Gedanken seien auch bei den Menschen, die weiter um ihr Leben kämpfen würden und einen langen und schmerzhaften Weg vor sich hätten.

Beim verheerenden Feuer in der Bar «Le Constellation» starben in der Silvesternacht 40 Menschen, 116 wurden verletzt. Der Brand wurde höchstwahrscheinlich von Wunderkerzen ausgelöst, welche die Schaumstoffdecke der Bar in Brand setzten.