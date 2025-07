Zürcher Street Parade erwartet 30 Love Mobiles und 200 DJ

Keystone-SDA

An der 32. Street Parade in Zürich werden am 9. August 30 Love Mobiles und über 200 DJ erwartet. Bei den Besucherzahlen gehe es nicht darum, neue Rekorde aufzustellen, teilten die Organisatoren am Montag mit.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Nach den geschätzten 920’000 Tanzfreudigen im vergangenen Jahr gehen die Veranstalter nicht davon aus, dass mehr als eine Million Menschen an die Techno-Veranstaltung kommen werden – auch nicht bei strahlendem Sonnenschein. Wichtiger als ein Rekord sei aber, dass «alle Freude an der Street Parade haben».

Das diesjährige Motto «Live love, love life» erinnert von der Wortwahl her an die HIV-Präventionskampagnen des Bundes. Gemeint ist aber, dass am Zürcher Seebecken «Lebensfreude in ihrer schönsten Form zelebriert wird». Menschen verschiedenster Herkunft vereinten sich jeweils um das Lebensgefühl der Street Parade zu feiern.

DJ treten gratis auf

Die Street Parade nimmt offenbar auch bei den DJ einen wichtigen Platz ein – alle Künstler treten ohne Gage auf, schreiben die Organisatoren. Die Gratis-Veranstaltung, offiziell immer noch als Demonstration angemeldet, generiert dennoch Kosten von 4,8 Millionen Franken. Die Veranstalter müssen unter anderem für die Reinigungskosten aufkommen; im vergangenen Jahr fielen 90 Tonnen Abfall an.

Die Street Parade versucht seit einigen Jahren die Nachhaltigkeit zu verbessern. Für Getränke an den offiziellen Verkaufsstationen gilt ein Depotsystem. Die Veranstalter investieren einen Franken pro Getränk zudem in dem Umweltschutz und die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher. Der gesamte Abfall wird getrennt rezykliert.

Los geht es am 9. Augst um 13 Uhr. Die Love Mobiles bewegen sich ab 14 Uhr und sind bis 22 Uhr zwischen Seefeld und Hafendamm Enge unterwegs. Die Musik spielt bis 24 Uhr auf acht Bühnen.