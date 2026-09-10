Zahl der leeren Wohnungen im Aargau sinkt zum sechsten Mal

Keystone-SDA

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Im Kanton Aargau ist die Zahl der leerstehenden Wohnungen erneut zurückgegangen. Am 1. Juni 2026 standen 3685 Wohnungen leer. Das sind 417 Einheiten weniger als im Vorjahr.

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(Keystone-SDA) Die Leerwohnungsziffer im Kanton Aargau sank von 1,18 auf 1,05 Prozent. Dies geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen von Statistik Aargau hervor.

Am Stichtag 1. Juni 2026 standen 3685 von insgesamt 352’556 Wohneinheiten leer. Das sind 10,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Damit setzte sich der seit 2020 andauernde Trend fort. Damals erreichte der Leerstand mit 8733 Einheiten einen Höchststand, wie es weiter heisst.

Bezirk Muri hat tiefste Leerwohnungsquote

Von den aktuell leerstehenden Wohnungen standen gemäss Mitteilung 72 Prozent zur Miete und 28 Prozent zum Verkauf. Der Rückgang betraf sowohl Neu- als auch Altbauten. In Gebäuden, die älter als zwei Jahre sind, verringerte sich der Leerstand um 10,6 Prozent auf 3409 Wohnungen. Bei Neubauten sank die Zahl der unbewohnten Einheiten um 4,5 Prozent auf 276.

Regional zeigten sich grosse Unterschiede. Die höchste Leerwohnungsziffer wies der Bezirk Kulm mit 2,43 auf, die tiefste der Bezirk Muri mit 0,56. Während in den Bezirken Kulm und Lenzburg der Leerstand zunahm, sank er in sechs Bezirken.