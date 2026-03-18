Zoll stellt 2025 mehr Drogen und Zigaretten sicher

Keystone-SDA

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit hat 2025 deutlich mehr geschmuggelte Zigaretten und Betäubungsmittel sichergestellt. Gleichzeitig gingen die Fälle von irregulärer Migration zurück, wie aus der Jahresbilanz hervorgeht.

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(Keystone-SDA) Insgesamt zogen die Zöllner 1,6 Millionen geschmuggelte Zigaretten aus dem Verkehr, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr waren es noch 950’000 Stück gewesen.

Auch bei den Betäubungsmitteln gab es markante Zunahmen: Die Menge an sichergestelltem Marihuana vervierfachte sich beinahe auf 4235 Kilogramm. Bei den Designerdrogen stieg die Menge von 175 auf 2415 Kilo.

Die Zahl der festgestellten rechtswidrigen Aufenthalte im Rahmen der irregulären Migration halbierte sich derweil auf 14’577 Fälle.

Die Einnahmen des BAZG beliefen sich auf 23,4 Milliarden Franken und lagen damit leicht unter dem Vorjahreswert.