Zu schweres Wohnmobil bleibt am Balmberg stecken

Keystone-SDA

Ein Wohnmobil ist am Freitagabend auf der Balmbergstrasse in Welschenrohr SO in einer engen Kurve steckengeblieben. Der Lenker hatte zuvor ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen missachtet, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 73-jährige Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrzeug von Welschenrohr in Richtung Balmberg unterwegs. Trotz des signalisierten Fahrverbots setzte er seine Fahrt fort, bis er in einer engen Rechtskurve blockiert wurde.

Für die Bergung des schweren Wohnmobils musste ein Abschleppdienst aufgeboten werden. Wegen der aufwendigen Arbeiten blieb die Balmbergstrasse für rund drei Stunden komplett gesperrt.