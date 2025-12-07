Zug der Appenzeller Bahnen bei Altstätten SG entgleist

Keystone-SDA

Zwischen Gais AR und Altstätten SG ist am Sonntagabend ein Zug entgleist. Verletzt wurde dabei niemand, eine Person wurde aber zur Überwachung in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Die rund 20 Reisenden konnten den Wagen selbständig verlassen, wie einem Communiqué der Appenzeller Bahnen zu entnehmen war. Demnach entgleiste der talwärtsfahrende Zug bei der Wegfahrt von der Haltestelle Alter Zoll in Richtung Altstätten.

Das 44 Tonnen schwere Fahrzeug sei mit einem Pneukran gesichert worden, hiess es weiter. Weil für die Bergung die Fahrleitung ausgeschaltet werden musste, wurde der Verkehr auf der ganzen Linie eingestellt. Bis auf Weiteres verkehren Bahnersatzbusse.