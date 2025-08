Zuger Crypto Valley erhält Zuwachs von chinesischer Kryptobörse

Keystone-SDA

Das Zuger Crypto Valley erhält Zuwachs. Die chinesische Kryptowährungsbörse Jucoin wird in Baar ihren europäischen Hauptsitz aufschlagen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt.

(Keystone-SDA) Die Schweiz sei mit ihrer klaren Regulierung und ihrem innovationsfreundlichen Umfeld die ideale Basis für die europäische Expansion von Jucoin, hiess es in der Mitteilung. Mit der Gründung des Hauptsitzes im Crypto Valley könne sich das Unternehmen neben den Pionieren der Branche positionieren.

Jucoin hat nach eigenen Angaben bereits ein lokales Team von neun Fachleuten zusammengestellt. Bis Ende 2025 will die Börse in dem 8000 Quadratmeter grossen Büro in Baar bereits etwa 100 Mitarbeitende beschäftigen. Die Akquisition lokaler Talente stehe im Vordergrund, hiess es in der Mitteilung.

Platz bietet die Niederlassung für über 400 Mitarbeitende. Geleitet wird die europäische Niederlassung von Kenny Dan.

Es bemühe sich nun um eine Mica-Lizenz (Markets in Crypto-Assets) der EU, teilte das Unternehmen mit. Es gehe davon aus, dass der Lizenzierungsprozess in etwa drei Monaten abgeschlossen sei.

Jucoin wurde laut eigenen Angaben 2013 als chinesische Handelsplattform gegründet und ist seit 2015 in weiteren Länder in Asien tätig. Ausser in Europa will das Unternehmen derzeit auch nach Taiwan und Vietnam expandieren.