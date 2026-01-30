Zuger Leichtathletin Géraldine Frey erhält kantonalen Sportpreis

Keystone-SDA

Die Leichtathletin Géraldine Frey hat den Zuger Sportpreis erhalten. Die kantonale Sportkommission und Gesundheitsdirektor Andreas Hausheer (Mitte) würdigten die WM-Halbfinalistin an der Zuger Sportnacht im Theater Casino Zug.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sie blicke auf ihre bislang beste Saison zurück und habe an den Weltmeisterschaften in Tokio als achtbeste Europäerin beeindruckt, hiess es am Freitag in einer Mitteilung des Zuger Amts für Sport und Gesundheitsförderung.

Ebenfalls nominiert waren der Eishockeygoalie Leonardo Genoni, Mountainbiker Lewin Iten, die Sprintstaffel der Frauen des LK Zug, der Skirennfahrer Lenz Hächler, das Curling-Team Hürlimann, Freestyle-Skifahrer Noé Roth und das Unihockeyteam der Zug United NLA Männer.

An der Sportnacht verlieh der Kanton Zug zudem den «Prix Panathlon» für ehrenamtliches Engagement im Sport. Der diesjährige Preisträger ist Ambros Birrer. Er setzt sich gemäss Mitteilung seit mehr als drei Jahrzehnten für Inklusion im Fussball ein und ermögliche damit Menschen mit Beeinträchtigungen echte Teilhabe.