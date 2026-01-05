Zuger Polizei fasst Tatverdächtigen nach Einbruch in Autogarage

Keystone-SDA

Nach einem Einbruch in einen Garagenbetrieb in Steinhausen ZG hat die Zuger Polizei einen mutmasslichen Täter festgenommen. In derselben Nacht kam es zu weiteren Einbrüchen und einem Autodiebstahl.

(Keystone-SDA) Laut den Zuger Strafverfolgungsbehörden meldete eine Drittperson am Samstagabend, kurz vor 23.15 Uhr einen Einbruch in einen Garagenbetrieb an der Bahnhofstrasse in Steinhausen. Mehrere Polizeipatrouillen rückten gemäss der am Montag verschickten Mitteilung aus und stellten in Tatortnähe drei verdächtige Personen fest. Diese flüchteten zu Fuss. Mit Unterstützung eines Polizeihundes konnte ein 21-jähriger französischer Staatsangehöriger angehalten und festgenommen werden. Zwei weitere Verdächtige entkamen.

In derselben Nacht kam es laut der Strafverfolgungsbehörden zu weiteren Vorfällen: In Hünenberg ZG flüchteten mehrere maskierte Männer aus einem Autobetrieb im Industriegebiet Bösch, nachdem ein Alarm ausgelöst worden war.

An der Ruessenstrasse in Walterswil in der Gemeinde Baar ZG verschafften sich laut Mitteilung zwei Täter gewaltsam Zutritt zu einer Autogarage und entwendeten einen VW Golf, mit dem sie ein Garagentor durchbrachen und flüchteten.

Ob die Taten zusammenhängen, wird unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug untersucht, wie es weiter hiess.