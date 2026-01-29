Zuger Steuererklärung kann komplett online ausgefüllt werden

Keystone-SDA

Die Zuger Bevölkerung kann zum ersten Mal die Steuererklärung vollständig online ausfüllen. Die Anwendung steht ab dem 24. Februar zur Verfügung.

(Keystone-SDA) Die Online-Steuerdeklarationslösung eTax.zug ersetzt die bisherige Deklarationssoftware. Diese stand über 20 Jahre im Einsatz und musste jeweils auf einen Computer heruntergeladen werden.

Künftig erfolge das Ausfüllen und Einreichen der Steuererklärung online direkt über den Internetbrowser, teilte die Zuger Finanzdirektion Zug am Donnerstag mit. Die neue Software könne damit auch auf Tablets und Smartphones eingesetzt werden.

Die neue Software ist gemäss der Finanzdirektion sicher. Alle in eTax.zug online erfassten Daten würden verschlüsselt übermittelt und ausschliesslich auf Servern der Zuger Kantonsverwaltung gespeichert. Die Steuererklärung könne weiterhin auch auf Papier eingereicht werden.