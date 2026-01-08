Zurich Film Festival ehrt Regisseurin Petra Volpe in Los Angeles

Keystone-SDA

Das Zurich Film Festival zeichnet die Schweizer Regisseurin Petra Volpe in Los Angeles für ihren Film "Heldin" mit dem Goldenen Auge aus. Die Ehrung erfolgt bei einem Screening für Mitglieder der Motion Picture Academy, die für die Oscar-Verleihung zuständig sind.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Preisverleihung und das Screening des Films findet am kommenden Montag statt, wie das Zurich Film Festival (ZFF) am Donnerstag mitteilte. Petra Volpe werde die Auszeichnung persönlich entgegennehmen.

In der Schweiz avancierte «Heldin» mit über 200’000 Kinobesucherinnen und -besuchern zum erfolgreichsten einheimischen Film des Jahres 2025. Und jetzt folgt der Sprung aufs internationale Podest. So hat es ihr Film, mit dem sie eine Pflegefachfrau während eines Tages begleitet, zumindest schon einmal auf die vorläufige Shortlist für den Auslandsoscar, den besten internationalen Film, geschafft. Die Schweiz tritt mit diesem Film um die Auszeichnung an. Am 22. Januar werden die fünf Filme für die Endrunde nominiert.