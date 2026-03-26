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Zwei Arbeiter sind auf einer Baustelle in Altdorf verunfallt

Keystone-SDA

Zwei Arbeiter sind am Donnerstag auf einer Baustelle in Altdorf UR in die Tiefe gestürzt. Einer von ihnen wurde schwer, der andere leicht verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei mitteilte, standen die beiden Männer im Alter von 41 und 43 Jahren zum Zeitpunkt des Unfalls auf Schalttafeln, welche auf einem Trägerbalken aufgelegt waren. Weil ein Trägerbalken durchbrach, stürzten die Männer einige Meter in die Tiefe und schlugen auf einem Betonboden auf.

Der 41-Jährige sei bei dem Unfall erheblich verletzt worden, teilte die Kantonspolizei mit. Der 43-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst des Kantonsspitals Nidwalden, die Feuerwehr Altdorf, First Responder und die Kantonspolizei Uri.

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