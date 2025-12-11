Zwei Autofahrer bei Frontalkollision in Bargen SH schwer verletzt

Keystone-SDA

In Bargen SH hat sich am Donnerstagmorgen eine Frontalkollision zwischen zwei Autos ereignet. Dabei wurden beide Lenker schwer verletzt.

(Keystone-SDA) Ein Richtung Deutschland fahrender 27-jähriger Autofahrer kam am Donnerstag um 8.15 Uhr in einer leichten Linkskurve rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Gemäss ersten Ermittlungen geriet er beim Versuch, dies zu korrigieren auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Auto eines entgegenkommenden 63-jährigen Mannes.

Der 63-Jährige musste in der Folge von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen von der Rega in ein Spital geflogen. Der 27-jährige Autofahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.