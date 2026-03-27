Zwei Autofahrerinnen bei Frontalkollision in Pieterlen verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos in Pieterlen sind am Donnerstag beide Lenkerinnen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Die zwei Frauen wurden mit Ambulanzen in ein Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Die beiden Autos seien auf der Bahnhofstrasse in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen, als sie in einer Kurve kollidierten, teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag mit. Der Zusammenstoss ereignete sich aus noch ungeklärten Gründen im Bereich der Eisenbahnüberführung.

Die eine Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der betroffene Strassenabschnitt war während mehrerer Stunden gesperrt.