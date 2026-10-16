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Zwei Autofahrerinnen nach Kollision in Wolhusen LU im Spital

Keystone-SDA

Beim Zusammenstoss zweier Autos in Wolhusen LU sind am Donnerstagnachmittag die beiden Lenkerinnen verletzt worden. Die Rettungskräfte brachten die zwei Frauen ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Autofahrerin war auf der Menznauerstrasse kurz vor dem Bahnübergang auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Das Fahrzeug kollidierte mit der linken Frontecke gegen die vordere linke Seite eines entgegenkommenden Wagens.

Die Menznauerstrasse musste für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 25’000 Franken.

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