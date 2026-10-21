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Zwei E-Bike-Fahrende bei Kollision in Eich LU erheblich verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision auf einem Rad- und Fussweg in Eich LU sind am Dienstagmorgen eine Frau und ein Jugendlicher erheblich verletzt worden. Die beiden mussten in ein Spital gebracht werden, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Zusammenstoss zwischen der 48-jährigen Frau und dem 16-jährigen Jugendlichen ereignete sich laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei am Dienstag gegen 06.40 Uhr entlang der Seestrasse.

Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten ins Spital. Die Unfallursache wird abgeklärt, wie es weiter hiess.

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