Zwei Einbrecher in Kreuzlingen in flagranti erwischt

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat nach eigenen Angaben in Kreuzlingen zwei Männer festgenommen, die in ein Haus eingebrochen sind. Sie wurden inhaftiert, nachdem sie in der Nacht auf Montag in flagranti erwischt worden waren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 4 Uhr sei bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über einen Einbruch in eine Wohnliegenschaft eingegangen, teilte die Kantonspolizei Thurgau mit. Mehrere Einsatzkräfte seien rasch vor Ort gewesen und hätten die beiden Personen noch vor Ort festgenommen.

Es handelt sich gemäss der Polizei um zwei Rumänen im Alter von 41 und 44 Jahren. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.