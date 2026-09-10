Zwei Frauen bei Frontalkollision in Hettlingen ZH verletzt

Keystone-SDA

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In Hettlingen ZH sind am Donnerstagnachmittag bei einer Frontalkollision zwei Autofahrerinnen verletzt worden, eine davon schwer. Eine 81-jährige Frau war auf die Gegenfahrbahn ausgewichen und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestossen.

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(Keystone-SDA) Die 81-Jährige fuhr kurz nach 16.00 Uhr auf der Stationsstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstagabend mitteilte. Um einen am Strassenrand parkierten Lieferwagen zu umfahren, sei sie auf die Gegenfahrbahn ausgewichen.

Dort kam es zur Frontalkollision mit dem Personenwagen einer 57-jährigen Frau. Durch den Zusammenstoss kippte das Fahrzeug der 81-Jährigen auf die Seite, wie es weiter hiess.

Die ältere Lenkerin erlitt schwere Verletzungen, die jüngere wurde leicht verletzt. Rettungswagen brachten beide Frauen in Spitäler. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft untersuchen den genauen Unfallhergang. Die Stationsstrasse musste laut Polizei im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.