The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Zwei Fussgänger nach Kollision mit Auto in Embrach ZH verletzt

Keystone-SDA

In Embrach sind am Mittwochnachmittag zwei Fussgänger von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt worden. Kurz nach 17 Uhr hatte das über 70-jährige Ehepaar im Bereich des Römerwegs die Winterthurerstrasse überquert und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto sei in Richtung Pfungen unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Mittwochabend mit. Die beiden Verletzten mussten nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt mit Rettungswagen in ein Spital transportiert werden. Der 48-jährige Lenker des Personenwagens blieb unverletzt.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft