Zwei Fussgänger nach Kollision mit Auto in Embrach ZH verletzt

Keystone-SDA

In Embrach sind am Mittwochnachmittag zwei Fussgänger von einem Auto erfasst und mittelschwer verletzt worden. Kurz nach 17 Uhr hatte das über 70-jährige Ehepaar im Bereich des Römerwegs die Winterthurerstrasse überquert und wurde dabei von einem Auto erfasst.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto sei in Richtung Pfungen unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Mittwochabend mit. Die beiden Verletzten mussten nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt mit Rettungswagen in ein Spital transportiert werden. Der 48-jährige Lenker des Personenwagens blieb unverletzt.

Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt.