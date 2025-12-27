Zwei Glückspilze holen Millionen bei Swiss Lotto- und Joker-Ziehung

Keystone-SDA

Bei der Ziehung von Swiss Lotto vom Samstag sind zwei Millionärinnen oder Millionäre gekürt worden. Ein Glückspilz aus der Deutschschweiz oder dem Tessin hat genau 1 Million Franken gewonnen, der andere dank dem Jokerspiel 1,8 Millionen Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die sechs richtigen Zahlen lauteten 1, 8, 16, 24, 26 und 34. Die Glückszahl war die 2, die Replay-Nummer war die 8. Und die Joker-Zahl war 494198.

Für die nächste Ziehung am Mittwoch befinden sich 5,8 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

