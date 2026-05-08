Zwei Jugendliche bei «Choking Challenges» im Kanton Bern verletzt

Keystone-SDA

Im Kanton Bern sind in den vergangenen Wochen zwei Jugendliche bei "Challenges" mit Würgespielen verletzt worden, einer davon schwer. Die Kantonspolizei warnt nun vor dem gefährlichen Trend, der derzeit in den Sozialen Medien kursiert.

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(Keystone-SDA) Die als «Choking Challenge», «Blackout Challenge» oder «Pilotentest» verbreiteten Mutproben würden teils bis zur Bewusstlosigkeit durchgeführt und könnten zu lebensbedrohlichen Situationen führen, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. In beiden bekannten Fällen führe die kantonale Jugendanwaltschaft Ermittlungen.

Die Polizei empfiehlt Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen, mit Kindern über Internet-Trends und deren Risiken zu sprechen. Es sei wichtig, Kinder darauf hinzuweisen, bei gefährlichen «Challenges» nicht mitzumachen und eigene sowie fremde Grenzen zu respektieren. Bei Vorfällen sollten Betreuungspersonen und die Polizei informiert werden.