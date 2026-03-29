Zwei Personen bei Auffahrunfall auf der A2 bei Pratteln verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Auffahrunfall auf der A2 bei Pratteln BL sind am Sonntagnachmittag zwei Autolenkerinnen verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen ins Spital.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.30 Uhr auf der Fahrbahn Richtung Luzern, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Im Bereich der Aus- und Einfahrt Pratteln sei vor dem Unfall wegen eines Spurabbaus der Verkehr ins Stocken geraten.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen habe eine 59-jährige Autofahrerin die Situation zu spät bemerkt und sei mit ihrem Renault auf das Heck eines vor ihr fahrenden BMW aufgefahren, hiess es im Communiqué. Das zweite Auto sei von einer 26-jährigen Frau gesteuert worden.

Wegen des Unfalls bildete sich den Angaben zufolge ein langer Stau. Dies, weil für die Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei, die Bergung der beiden Unfallwagen und die Reinigung der Fahrbahn zwei Fahrspuren gesperrt werden mussten.