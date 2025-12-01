The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Personen bei Kollision in Kirchberg verletzt

Keystone-SDA

Beim Zusammenstoss eines Liefer- und eines Lastwagens sind am Montag in Kirchberg zwei Personen verletzt worden. Sie wurden per Ambulanz ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr, auf der Umfahrungsstrasse, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Ihren ersten Erkenntnissen zufolge war der Lieferwagen von Bern her Richtung Ersigen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und stiess frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Ein weiteres Auto, das ebenfalls Richtung Ersigen unterwegs war, wurde auch in Mitleidenschaft gezogen. Dessen Lenkerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Lenker des Lieferwagens zog sich schwere Verletzungen zu.

Die Umfahrungsstrasse musste während mehrerer Stunden vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

