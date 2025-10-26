Zwei Personen nach Verkehrsunfall in Diessenhofen TG im Spital

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen zwei Autos in Diessenhofen TG sind am Samstag ein vierjähriges Kind und eine 35-jährige Frau leicht verletzt worden. Sie wurden beide von der Sanität ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 18-jähriger Autofahrer bog kurz vor 15.00 Uhr von einem Parkplatz in die Steinerstrasse ein, wie es heisst. Dabei habe er das Auto eines 43-Jährigen, in dem auch das Kind und die Frau sassen, zu spät bemerkt und es sei zur Kollision gekommen.

Weil bei einem der Autos nach dem Unfall Brandgeruch festgestellt wurde, wurde auch die Feuerwehr aufgeboten, wie die Polizei weiter mitteilte.