Zwei Personen verletzen sich bei Frontalkollision in Aarburg AG

Keystone-SDA

Ein 51-Jähriger ist am Samstagmorgen in Aarburg AG mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto einer entgegenkommenden Frau zusammengestossen. Der Rettungsdienst brachte beide Unfallbeteiligten ins Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes ab, wie sie am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Es entstand erheblicher Sachschaden.

