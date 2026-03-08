Zwei Personen verletzen sich bei Frontalkollision in Aarburg AG

Keystone-SDA

Ein 51-Jähriger ist am Samstagmorgen in Aarburg AG mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto einer entgegenkommenden Frau zusammengestossen. Der Rettungsdienst brachte beide Unfallbeteiligten ins Spital.

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes ab, wie sie am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Es entstand erheblicher Sachschaden.