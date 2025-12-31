The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei Personen verletzen sich in Bern bei Autounfall

Keystone-SDA

Am Dienstagnachmittag haben sich beim Forsthaus in Bern zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie wurden von je einer Ambulanz in ein Spital gefahren, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kollision ereignete sich auf der Forsthauskreuzung. Ein Auto war vom Neufeld herkommend auf der Bremgartenstrasse unterwegs, das andere fuhr von der Autobahn stadteinwärts, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Drittpersonen übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Für die Dauer der Unfallarbeiten sperrte die Polizei verschiedene Streckenabschnitte teilweise oder komplett. Sie hat Ermittlungen aufgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft