Zwei Personen verletzen sich in Bern bei Autounfall

Keystone-SDA

Am Dienstagnachmittag haben sich beim Forsthaus in Bern zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Sie wurden von je einer Ambulanz in ein Spital gefahren, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Kollision ereignete sich auf der Forsthauskreuzung. Ein Auto war vom Neufeld herkommend auf der Bremgartenstrasse unterwegs, das andere fuhr von der Autobahn stadteinwärts, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Drittpersonen übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Für die Dauer der Unfallarbeiten sperrte die Polizei verschiedene Streckenabschnitte teilweise oder komplett. Sie hat Ermittlungen aufgenommen.