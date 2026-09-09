The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zwei Schwerverletzte nach Arbeitsunfall in Kraftwerkt Piotta TI

Keystone-SDA

Zwei Personen sind bei einem Unfall im Kraftwerk Ritom in Piotta TI am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Die Tessiner Kantonspolizei sowie die Feuerwehr und die Rega stehen im Einsatz.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der schwere Unfall habe sich kurz nach 9.30 Uhr ereignet, sagte ein Mediensprecher der Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Unfall habe auch einen Teil des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen.

Neben der Kantonspolizei stünden auch die Feuerwehr Biasca sowie die Rettungsdienste Tre Valli und die Rega im Einsatz. Der Unfallhergang sei Gegenstand von Untersuchungen. Die Tessiner Kantonspolizei stellte weitere Informationen in Aussicht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft