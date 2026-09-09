Zwei Schwerverletzte nach Arbeitsunfall in Kraftwerkt Piotta TI

Keystone-SDA

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Zwei Personen sind bei einem Unfall im Kraftwerk Ritom in Piotta TI am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Die Tessiner Kantonspolizei sowie die Feuerwehr und die Rega stehen im Einsatz.

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(Keystone-SDA) Der schwere Unfall habe sich kurz nach 9.30 Uhr ereignet, sagte ein Mediensprecher der Tessiner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Unfall habe auch einen Teil des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen.

Neben der Kantonspolizei stünden auch die Feuerwehr Biasca sowie die Rettungsdienste Tre Valli und die Rega im Einsatz. Der Unfallhergang sei Gegenstand von Untersuchungen. Die Tessiner Kantonspolizei stellte weitere Informationen in Aussicht.