Zwei Verdächtige nach Entreissdiebstahl in Basel festgenommen

Keystone-SDA

Nach einem Entreissdiebstahl an einem 29-Jährigen in der Nacht auf Samstag in Basel hat die Kantonspolizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein dritter Beteiligter war am Samstag noch flüchtig, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut ersten Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft war der bestohlene 29-jährige Mann gegen 01.45 Uhr mit zwei Bekannten unterwegs gewesen, als drei Männer sie auf Italienisch ansprachen. Einer von ihnen ging den Geschädigten unvermittelt an und entriss ihm Schmuckstücke.

Danach flüchteten die drei in Richtung Barfüsserplatz. Bei den festgenommenen Tatverdächtigten handelt es sich laut der Staatsanwaltschaft um einen 23-jährigen Marokkaner und einen 33-jährigen Algerier.

Der dritte an der Straftat Beteiligte war am Samstag noch flüchtig, wie es weiter hiess. Die Polizei sucht Zeugen.

