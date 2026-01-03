Zwei Verletzte bei Brand in Schrebergartenhaus in St. Gallen

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Schrebergartenhaus in St. Gallen sind am Samstagmorgen zwei Menschen verletzt worden, eine Person schwer. Beide wurden ins Spital gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.

(Keystone-SDA) Kurz vor 8.15 Uhr ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung von einem Brand in einem Schrebergartenhaus an der Sömmerliwaldstrasse ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte trafen das Schrebergartenhaus in Vollbrand an, der Brand konnte aber schnell gelöscht werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hatten sich ein 33-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau im Schrebergartenhaus aufgehalten. Sie konnten das brennende Haus selbständig verlassen. Der Mann wurde eher schwer, die Frau eher leicht verletzt, wie es weiter hiess.