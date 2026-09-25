The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden

Zwei verletzte Kinder nach Bus-Vollbremsung in Schaffhausen

Keystone-SDA

Zwei Kinder sind am Freitagnachmittag in Schaffhausen bei der Vollbremsung eines Busses verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein Autolenker den Vortritt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Bus der Linie 4 war vom Bahnhof Richtung Feuerwehrzentrum unterwegs, wie die Schaffhauser Polizei am Freitagnachmittag mitteilte. Ein Auto habe bei der Bachstrasse die Haltelinie überquert, danach zurückgesetzt, sei dann aber doch wieder in den Weg des Busses gefahren.

Zwei im Bus mitfahrende Kinder wurden verletzt. Zur Art der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft