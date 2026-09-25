Zwei verletzte Kinder nach Bus-Vollbremsung in Schaffhausen

Keystone-SDA

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Zwei Kinder sind am Freitagnachmittag in Schaffhausen bei der Vollbremsung eines Busses verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein Autolenker den Vortritt.

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(Keystone-SDA) Der Bus der Linie 4 war vom Bahnhof Richtung Feuerwehrzentrum unterwegs, wie die Schaffhauser Polizei am Freitagnachmittag mitteilte. Ein Auto habe bei der Bachstrasse die Haltelinie überquert, danach zurückgesetzt, sei dann aber doch wieder in den Weg des Busses gefahren.

Zwei im Bus mitfahrende Kinder wurden verletzt. Zur Art der Verletzungen machte die Polizei keine Angaben.