Zweiter Wahlgang im Baselbiet nun offiziell mit zwei Kandidaturen
Nun ist es amtlich: Beim zweiten Wahlgang im Kanton Baselland am 30. November treten Sabine Bucher (GLP) und Markus Eigenmann (FDP) an. Sonst hat sich niemand vor Ablauf der Frist für die Regierungsratsersatzwahl gemeldet, wie die Landeskanzlei am Montagnachmittag mitteilte.
(Keystone-SDA) Bis Montagmittag konnten bei der Landeskanzlei Kandidaturen angegeben werden. Beim bevorstehenden zweiten Wahlgang gilt das relative Mehr. Die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen ist dann gewählt.
Beim ersten Wahlgang am 26. Oktober für die Nachfolge von Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP) erreichte niemand das absolute Mehr. Sabine Bucher holte 20’133 Stimmen, Markus Eigenmann (FDP) 18’431. SVP-Kandidatin Caroline Mall lag mit 13’297 Stimmen dahinter. Sie gab nach dem ersten Wahlgang bekannt, nicht mehr anzutreten.