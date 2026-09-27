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Zweiter Wahlgang um Regierungssitz in Davos GR notwendig

Keystone-SDA

In Davos hat im ersten Wahlgang für den freiwerdenden Regierungssitz keiner der drei Kandidierenden das absolute Mehr erreicht. Der Sitz von Valérie Favre Accola (SVP), die ab 2027 als Bündner Regierungsrätin fungiert, wird somit am 29. November vergeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das beste Wahlergebnis erzielte im ersten Wahlgang Christan Thomann (EVP). Er vereinte 1072 Stimmen auf sich. Andrea Ambühl-Schreiber (FDP) erzielte 1039 Stimmen, Rebekka Gadmer (SVP) 739 Stimmen. Das absolute Mehr lag bei 1426 Stimmen.

Heute sitzen neben Favre Accola Landammann Philipp Wilhelm (SP), Jürg Zürcher (FDP), Walter von Ballmoos (GLP) und Claudia Bieler (SP) in der Davoser Exekutive.

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