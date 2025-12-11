Zweites Wahlpflichtfach an Baselbieter Sekundarschulen bleibt

Keystone-SDA

Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag im Rahmen der Budgetdebatte entschieden, dass das zweite Wahlpflichtfach in den Sekundarschulen im zweiten Jahr nicht gestrichen wird. Er hat einen entsprechenden Antrag mit 52 Stimmen zu 31 Stimmen bei 1 Enthaltungen angenommen.

(Keystone-SDA) Der Ausgaben- und Finanzplan der Regierung sah vor, 1,7 Millionen Franken einzusparen, in dem im zweiten Sekundarschuljahr nur noch ein Wahlpflichtfach gewählt werden kann. Antragssteller Jan Kirchmayr (SP) befürchtete, dass der Schulalltag zu kopflastig werde und Schülerinnen und Schüler nicht mehr für Mint-Fächer begeistert werden könnten.

Bei Mint-Fächern handelt es sich um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Andere Wahlpflichtfächer sind etwa bildnerisches Gestalten, Musik oder Lingua Italienisch und Latein. Kirchmayr sagte, dass wenn weniger Schülerinnen und Schüler wegen der geringeren Auswahl Mint abwählten, dies den Fachkräftemangel in dem Bereich verschärfe.

Parteien teils uneins

«Die kreativen Fächer fördern das Erreichen der Ziele in den kopflastigen Fächern», sagte Anita Biedert (SVP). Und auch Gjim Hazanaj (Grüne) und Christina Wicker (GLP) sprachen sich für den Antrag aus.

Dagegen waren, wie die Regierung und die Finanzkommission, mehrheitlich die SVP und die FDP. Marc Scherrer (Mitte) sagte, dass Mint auch bei einem Wahlpflichtfach noch als solches gewählt werden könne. Wolle man die Mint-Wahl sicherstellen, müsse man es zu einem Pflichtfach machen.