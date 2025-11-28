Oggi in Svizzera

L’imprenditore Alfred Gantner ha rivelato nuovi e controversi dettagli sull’accordo doganale con gli Stati Uniti , suscitando notevole scalpore. Secondo Gantner, la Svizzera avrebbe potuto finalizzare l’intesa già a maggio, ma l’opportunità è sfumata a causa della lentezza dei processi decisionali di Berna.

In un’intervista ai quotidiani del gruppo Tamedia, il cofondatore di Partners Group ha spiegato che Svizzera e Stati Uniti avevano concordato fin da subito un’aliquota del 10%. La direttrice della SECO, Helene Budliger Artieda, aveva negoziato una bozza quasi definitiva, simile a quella ottenuta dagli inglesi. Tuttavia, il Consiglio federale ha esitato, necessitando di più tempo poiché nessuna singola entità poteva prendere una decisione autonoma. Quando infine il Governo svizzero si è detto pronto ad accettare, gli Stati Uniti avevano già siglato altri accordi e hanno quindi preteso dazi più elevati.

Gantner ha anche descritto i retroscena della visita di una delegazione imprenditoriale alla Casa Bianca. Di fronte a un possibile aumento dei dazi al 39%, egli aveva preparato e presentato un piano in sette punti. La delegazione, ha precisato, non ha condotto una vera e propria negoziazione, ma ha illustrato a Donald Trump come gli investimenti svizzeri, pari a 200 miliardi di dollari, potessero contribuire a ridurre il deficit commerciale statunitense.

Infine, l’imprenditore ha respinto le accuse di corruzione legate alla consegna di un lingotto d’oro e di un orologio da tavolo Rolex. Gantner ha sostenuto che i doni erano conformi alle consuetudini diplomatiche e destinati alla Biblioteca presidenziale, non a Trump personalmente. Nonostante ciò, la Procura generale ha confermato di aver ricevuto tre denunce in merito alla vicenda.