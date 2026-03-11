«Forbes»: Musk kann erster Billionär der Welt werden

Keystone-SDA

Tesla-Chef Elon Musk ist nach Schätzung des Magazins "Forbes" zufolge auf dem besten Weg, der erste Billionär der Welt zu werden. In der 40. Jahresliste der Milliardäre der Welt führt Musk zum zweiten Mal in Folge mit einem geschätzten Vermögen von 839 Milliarden Dollar.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegenüber dem Vorjahr stieg sein Nettovermögen um eine halbe Billion US-Dollar, was vor allem auf den Wertanstieg bei SpaceX zurückzuführen ist. Der von Musk gegründete Weltraumkonzern will noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Musk ist der erste Mensch der Welt, der jemals die 800-Milliarden-Dollar-Marke überschritten hat.

Tech-Boom machte Firmengründer reich

Mit grossem Abstand auf Platz 2 folgt «Forbes» zufolge Larry Page, Mitbegründer von Google. Er verfügt über ein geschätztes Nettovermögen von 257 Milliarden Dollar. Auf dem dritten Platz liegt Google-Mitbegründer Sergey Brin mit 237 Milliarden Dollar. Amazon-Gründer Jeff Bezos belegt Platz 4 mit 224 Milliarden Dollar, gefolgt von Facebook-Gründer und Meta-CEO Mark Zuckerberg mit 222 Milliarden Dollar auf Platz 5.

«Es ist das Jahr der Milliardäre», sagte Chase Peterson-Withorn, Senior Editor bei Forbes Wealth. «In den vergangenen zwölf Monaten kam jeden Tag mehr als ein Milliardär hinzu, da der durch künstliche Intelligenz angetriebene Boom an den Aktienmärkten die Vermögen in bisher unvorstellbare Höhen getrieben hat.»