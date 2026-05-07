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Österreich: Drei Tote nach Schüssen in Linz

Keystone-SDA

In Österreich sind drei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, starben dabei auf offener Strasse zwei Frauen und ein Mann.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach Informationen der «Kronen Zeitung» war es vor einem Gasthaus zu dem Vorfall gekommen. Dabei habe ein älterer Mann zunächst die beiden Frauen und dann sich selbst getötet, schreibt das Blatt. Laut den Einsatzkräften gehe keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Weitere Details waren zunächst unklar.

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