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120 Schafe blockieren eine Strasse in Niederteufen AR

Keystone-SDA

In der Nacht auf Dienstag sind in Niederteufen AR rund 120 Schafe ausgebüxt und haben eine Strasse blockiert. Zusammen mit dem Tierhalter gelang es der Polizei, die Herde einzufangen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 00.30 Uhr ging bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden die Meldung ein, dass sich eine grössere Anzahl Schafe im Ortsteil Battenhaus auf der Fahrbahn aufhalte. Die Tiere brachten den Verkehr vorübergehend zum Erliegen. Erst nach längeren Lockversuchen konnten die Ausreisser zurückgebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Es werde darauf verzichtet, eine Strafanzeige «wegen nächtlichen Herumlungerns auf der Fahrbahn» einzureichen, schrieb die Kantonspolizei am Dienstag mit einem Augenzwinkern über den «wohl wolligsten Stau der Nacht».

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