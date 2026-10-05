Warum sollten Auslandschweizer:innen das Stimmrecht behalten?

Teilen

5 Minuten

Emilie Ridard Auswanderung, Rückkehr in die Schweiz, Familie, Schulbildung, Renten, Banken, Versicherungen... Ich interessiere mich für die Schweizer und Schweizerinnen im Ausland und informiere sie über alltägliche oder grössere Themen, die sie beschäftigen und betreffen. Begeistert von Sprachen und Kulturen, führte mich mein beruflicher Werdegang über Stationen im Marketing und als Assistentin schliesslich in die Welt des Journalismus, in einer Position, die es mir zudem ermöglicht, mit der ganzen Welt zu kommunizieren. Weitere Sprachen: 2 Français fr Pourquoi les Suisses à l’étranger devraient-ils conserver le droit de vote? Original Mehr Pourquoi les Suisses à l’étranger devraient-ils conserver le droit de vote?

Português pt Por que a população suíça no exterior deveria conservar seu direito ao voto? Mehr Por que a população suíça no exterior deveria conservar seu direito ao voto?

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Wussten Sie, dass nur knapp 37% der stimmberechtigten Auslandschweizer:innen im Stimmregister eingetragen sind?

Das sind fast 246’000 Personen, und von diesen nehmen bei weitem nicht alle an Abstimmungen teil. Warum? Oft werden die Postlaufzeiten dafür verantwortlich gemacht. Aber auch das Interesse an den Abstimmungsvorlagen spielt eine Rolle.

Dahinter steckt die generelle Frage: Warum sollten Bürgerinnen und Bürger, die nicht mehr in der Schweiz leben, weiterhin Einfluss auf die politischen Entscheidungen des Landes nehmen?

Mit freundlichen Grüssen,

Emilie Ridard

Wie ist das bei Ihnen?

«Etwa 15 Jahre nach meiner Auswanderung nach Deutschland, nachdem ich eine Familie gegründet, ein Haus gebaut und eine feste Anstellung gefunden hatte, hielt ich es aus Respekt und Verbundenheit mit meiner zweiten Heimat für an der Zeit, die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen. Dabei war mir bewusst, dass ich meine Schweizer Staatsangehörigkeit behalten könnte.»

Wie unser Leser Paul entscheiden sich viele Auslandschweizer:innen dafür, die Staatsangehörigkeit ihres Wohnsitzlandes anzunehmen, unter der Voraussetzung, dass sie den Schweizer Pass behalten dürfen. Auch Kinder oder die Heirat mit einer Person aus dem jeweiligen Land spielen oft eine Rolle bei dieser Entscheidung.

Und Sie? Was hat Sie dazu bewogen, sich in Ihrer Wahlheimat einbürgern zu lassen? Oder haben Sie sich bewusst dafür entschieden, einzig die Schweizer Staatsangehörigkeit zu behalten? Erzählen Sie uns hier mehr darüber:

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger Haben Sie neben dem Schweizer Pass auch die Staatsbürgerschaft Ihres Wohnlands? Warum – oder warum nicht? Haben Sie die Staatsbürgerschaft Ihres Wohnlands bei Geburt erhalten, später erworben oder sind gerade dabei, sie zu beantragen? Oder verzichten Sie darauf? Nehmen Sie an der Diskussion teil 3 Likes Diskussion anzeigen

Ihre Kommentare beleben den Austausch in unserer Community. Sie bieten uns zudem einen wertvollen Einblick in die Themen, die Sie als Auslandschweizer:in betreffen.

Wir stellen Ihnen hier regelmässig eine Frage. Die interessantesten, überraschendsten oder inspirierendsten Beiträge werden in einer der nächsten Ausgaben veröffentlicht.

👉 Schauen Sie sich die laufenden Diskussionen an und teilen Sie Ihre Erfahrungen!

Themen, für Sie im Ausland ausgewählt

Warum ist das Abstimmen aus dem Ausland auch heute noch eine Herausforderung? Warum kommt die elektronische Stimmabgabe so langsam voran? Sollten Auslandschweizer:innen ein Mitspracherecht bei der Zukunft des Landes haben, obwohl sie nicht mehr hier leben? Die Antworten finden Sie in dieser neuen Folge von «Ade merci, Schweiz». Sie ist ebenso wie viele weitere Artikel in unserer kostenlosen SWIplus-App verfügbar.

Mehr

Mehr Auslandschweizer Gemeinschaft «Ade merci, Schweiz»: Abstimmen mit Poststempel Sydney Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht In dieser Folge von «Ade merci, Schweiz» geht es um das Stimm- und Wahlrecht von Auslandschweizer:innen und darum, warum viele ihre Stimme gar nicht erst abgeben. Mehr «Ade merci, Schweiz»: Abstimmen mit Poststempel Sydney

Apropos Abstimmung: Letzte Woche hat das Stimmvolk über zwei Initiativen befunden. Bei der Neutralitätsinitiative haben die Auslandschweizer:innen fast genauso abgestimmt wie die Landsleute in der Schweiz. Die Ernährungsinitiative fand bei der Diaspora hingegen mehr Unterstützung. Unsere Analyse und die Ergebnisse in Grafiken.

Mehr

Mehr Auslandschweizer Gemeinschaft Die Fünfte Schweiz war mit der Ernährungsinitiative etwas gnädiger Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Auch die Auslandschweizer:innen haben die beiden Vorlagen vom Sonntag deutlich abgelehnt – mit einer nachvollziehbaren Nuance. Mehr Die Fünfte Schweiz war mit der Ernährungsinitiative etwas gnädiger

Aller guten Dinge sind drei: Im letzten Artikel meiner Auswahl erklärt der Schweizer Toby Matthiesen, der im britischen Bristol lehrt, warum er dem politischen Leben der Schweiz weiterhin eng verbunden bleibt.

Mehr

Mehr Abstimmungen «Die Schweizer Aussenpolitik bleibt für uns Auslandschweizer immer relevant» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Studium in Grossbritannien, Professor in Bristol, politisch aber weiterhin eng mit der Schweiz verbunden: Für Toby Matthiesen gehört das Abstimmen dazu. Hier erklärt er, weshalb. Mehr «Die Schweizer Aussenpolitik bleibt für uns Auslandschweizer immer relevant»

Eine Seltenheit: Vor kurzem wurde in Paris ein neuer Verein für Auslandschweizer:innen gegründet. Im Grossraum Paris, wo zwischen 15’000 und 20’000 Schweizerinnen und Schweizer leben, altern die traditionsreichen Vereine, manche sind bereits verschwunden. Die Gründung des «Cercle des Suisses d’Île-de-France» soll eine Antwort auf diesen Rückgang sein. Allerdings sorgte seine Gründung innerhalb der Gemeinschaft für Diskussionen.

Mehr

Mehr Auslandschweizer Gemeinschaft Schweizer:innen in Paris: Wie kann man sich organisieren, ohne seine Seele zu verlieren? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Im Grossraum Paris leben zwischen 15’000 und 20’000 Schweizer:innen. Aber ihre Vereine sterben aus. Mehr Schweizer:innen in Paris: Wie kann man sich organisieren, ohne seine Seele zu verlieren?

👉 Hier finden Sie weitere Artikel für die «Fünfte Schweiz».

Für Ihr Leben im Ausland

📖 Wenn man vielleicht noch nie in der Schweiz gelebt hat, ist es nicht immer einfach, die Funktionsweise des Landes zu verstehen.

Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, haben wir die Rubrik «Klick auf die Schweiz» eingerichtet. Von den Voraussetzungen für den Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung bis hin zur Funktionsweise des politischen Systems finden Sie da Tipps, Informationen und Links, um die Schweiz besser zu verstehen.

Was möchten Sie von uns lesen?

🎯 Sollten wir bestimmte Themen vertiefen? Fehlt Ihrer Meinung nach ein Artikel zu einem Thema, das Ihnen am Herzen liegt, oder zu einer Thematik, die Ihnen als Schweizer:in im Ausland wichtig erscheint?

Schreiben Sie mir gerne an: emilie.ridard@swissinfo.ch

Und wenn Sie glauben, dass dieser Newsletter auch für andere interessant sein könnte, leiten Sie ihn gerne weiter. Hier können Sie ihn abonnieren.

Beliebte Artikel Meistdiskutiert