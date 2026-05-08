38-Jähriger bei Schlägerei in Winterthur erheblich verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Schlägerei ist am Donnerstagabend in Winterthur ein 38-jähriger Schweizer erheblich verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter verhaften.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 22 Uhr ging eine Meldung über eine Schlägerei auf dem Archhofplatz beim Hauptbahnhof ein, teilte die Stadtpolizei Winterthur am Freitag mit. Vor Ort trafen die Polizisten auf den Verletzten. Der mutmassliche Täter, ein 37-jähriger Schweizer, wurde verhaftet. Warum es zur Auseinandersetzung kam, ist noch unklar.