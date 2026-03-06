76-jähriger Quadfahrer bei Unfall in Buchs AG tödlich verletzt

Keystone-SDA

Ein 76-jähriger Quadfahrer ist am Freitag in Buchs AG mit einem Kandelaber kollidiert. Er erlitt tödliche Verletzungen. Er war laut Polizeiangaben aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten.

(Keystone-SDA) Zur tödlichen Kollision mit dem Kandelaber auf der Rohrerstrasse kam es um 10.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Für den Mann sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Die Polizei prüfe, ob eine technische, medizinische Ursache oder ein Fahrfehler zum Unfall geführt habe. Die Strasse zwischen Buchs und Rohr blieb mehrere Stunden lang gesperrt.