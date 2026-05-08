82-jähriger Velofahrer in Wollerau SZ angefahren und verletzt

Keystone-SDA

Ein 82-jähriger Velofahrer ist am Freitagnachmittag in Wollerau im Kanton Schwyz von einem Auto angefahren und laut Polizei "erheblich verletzt" worden. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Im Bereich der Autobahnunterführung auf der Roosstrasse Richtung Dorf Wollerau wurde der Velofahrer zunächst von einem unbekannten weissen Auto überholt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitagabend mitteilte. Dabei kam es auf der Höhe des Autobahnzubringers zur Kollision, und der Velofahrer stürzte. Das unbekannte Fahrzeug hielt nach dem Unfall kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort.