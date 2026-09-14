Acht Verletzte bei Autokollision in Entlebuch LU

Keystone-SDA

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Beim Zusammenstoss zweier Autos sind am Sonntagabend in Entlebuch LU acht Personen verletzt worden. Ein Fahrzeug überschlug sich im Ortsteil Ebnet und kam auf dem Dach zum Stillstand, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Insassen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Spital.

Die Kollision hatte sich kurz vor 19.30 Uhr auf der Hauptstrasse ereignet. Zur Bergung der Verunglückten und zur Räumung der Unfallstelle stand die Feuerwehr Entlebuch-Hasle im Einsatz. Auf dem betroffenen Streckenabschnitt kam es vorübergehend zu Einschränkungen für den Verkehr.

Der entstandene Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25’000 Franken.