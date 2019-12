Dieser Inhalt wurde am 11. Dezember 2019 00:00 publiziert

Die Schweizer Version der berühmten Pancakes soll aus Obwalden stammen.

(guteküche.ch)

Heute eine Spezialität aus der Innerschweiz, die sogar in den USA für Furore sorgte: das Cholermues.

Die Spezialität aus den beiden Halbkantonen Nid- und Obwalden hatte einen prominenten Auftritt in der Erfolgsserie "The Big Bang Theory".externer Link

Das Genie Sheldon bereitete in einer Folge dieses traditionelle Schweizer Frühstücksgericht zu, um seinen Magendarmtrakt "auf die exotische Schweizer Küche vorzubereiten."

Die Schweizer Version der berühmten Pancakes soll aus Obwalden stammen. Cholermues wird im englischen Sprachraum oft Swiss Pancake genannt. Es ist eine Mehlspeise, die mit Zimtzucker bestreut wird.

Das Rezept:

Zutaten:

4 Eier; 200g Mehl glatt; 200ml Rahm; 1 Prise Salz; 100ml Vollmilch; 1 Prise Zimtpulver; 1 Esslöffel Zucker.

Zubereitung:

Das Mehl wird in einer Schüssel gegeben. Eier, Rahm, Zucker und Salz werden gut in einem Massbecher vermischt und unter ständigem Rühren mit dem Mehl vermischt, bis ein glatter Teig entsteht.

Danach wird Milch nachgegossen und gut gerührt, bis der Teig dickflüssig ist. Der Teig wird für mindestens eine Stunde ruhen gelassen, bis der Teig aufquillt.

Die Butter wird in einer Pfanne erhitzt und der Teig wird darin wie bei Crêpes in der Pfanne durch schwenken verteilt, anschliessend zuerst auf einer Seite gebraten, danach gewendet und gleich mit einem Kochlöffel in kleine Stücke aufgeteilt und fertig gebraten.

Danach wird der Cholermues in Schichten auf einer Servierplatte angerichtet. Zucker wird mit etwas Zimt vermischt und über den Cholermues bestreut.

Quelle: gutekueche.chexterner Link)



Der Advent ist – zumindest in der Schweiz – die Zeit der Mandarindli, Weihnachtsguetzli und des Glühweins. Er ist aber auch die Zeit der Besinnlichkeit, des Lichts, der Vorfreude, Familie und Heimat. Ebendiese Heimat möchten wir Ihnen in der Vorweihnachtszeit Tag für Tag, Adventstürchen für Adventstürchen näherbringen. Wir begleiten Sie durch die Adventszeit und stellen Ihnen jeden Tag eine kulinarische Spezialität aus einem anderen Kanton vor. Ein Stück Heimat also – egal, wo Sie gerade sind. Und falls Sie die Lust zum Nachbacken oder -kochen packt, liefern wir Ihnen gleich das Rezept dazu. Infobox Ende

