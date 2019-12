Das Rezept der Solothurner Torte wurde vor über 100 Jahren von Albert Studer erfunden.

Studers Nachfolger Werner Suter liess im Jahr 1928 den Kuchen und das Originalrezept als „Echter Solothurnerkuchen" unter Markenschutz stellen.

Noch heute kann man die Original Solothurner Torte in der Confiserie Suteria in Solothurn erwerben. Die Spezialität ist eine runde Torte aus Haselnussbiskuit, Japonais und Buttercrème.

Der Rand ist mit gerösteten, gehobelten Piemonteser Haselnüssen bestreut. Dominant ist der Nussgeschmack.

