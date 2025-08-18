Alpinist stirbt bei Zermatt VS nach Sturz in Gletscherspalte
Ein polnischer Bergsteiger ist am Sonntag nach einem Sturz in eine Gletscherspalte auf dem Monte-Rosa-Gletscher in Zermatt VS ums Leben gekommen. Der 34-Jährige erlag nach der Bergung durch die Rettungskräfte im Spital seinen schweren Verletzungen.
(Keystone-SDA) Am Sonntagnachmittag hörte ein Alpinistenpaar während ihrer Tour Hilferufe aus einer Gletscherspalte, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Es konnte die Rufe lokalisieren und alarmierte die Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation.
Mit Unterstützung eines Helikopters der Air Zermatt konnte der Verunfallte aus der Spalte geborgen werden. Er erhielt vor Ort erste medizinische Betreuung. Anschliessend wurde der Alpinist ins Spital von Sitten geflogen, wo er an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.