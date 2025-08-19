Amerikaner kommt bei Wingsuit-Sprung am Eiger ums Leben

Keystone-SDA

Ein 58-jähriger Wingsuit-Springer ist am Montag in Grindelwald tödlich verunfallt. Der Amerikaner war zusammen mit drei Personen in der Gegend des Eigergipfels aus einem Helikopter gesprungen und dann entlang des Ostgrats geflogen.

(Keystone-SDA) Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte er westlich des Schüssellouwinegrabens mit Bäumen und stürzte zu Boden, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteile.

Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte lokalisierten den Mann, konnten ihn aber nur noch tot bergen. Nebst der Kantonspolizei standen auch eine Crew der Rega sowie ein Spezialist der Alpinen Rettung Schweiz im Einsatz. Eine Untersuchung zum Unfallhergang wurde eingeleitet.