An Weihnachten besuchte sie ihre Heimat – Ursula Andress wird 90

Keystone-SDA

Am 20. Dezember 1980 sorgte eine Reisende am Flughafen Zürich für grosses Aufsehen. Ursula Andress, die damals in Los Angeles lebte, reiste für die Feiertage in die Schweiz, um mit ihrer Familie in Ostermundigen bei Bern zu feiern.

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(Keystone-SDA) Mit dabei hatte sie ihren erst sechsmonatigen Sohn Dimitri Alexander. Ihr einziges Kind hatte die damals 44-Jährige gemeinsam mit dem rund 15 Jahre jüngeren Schauspielkollegen Harry Hamlin bekommen. Dass die Diva, die in Hollywood arbeitete, nun mit ihrem Baby die Schweiz besuchte, sorgte für Furore.

Dabei dürfte die Schauspielerin im Pelzmantel froh gewesen sein, als ihr Wagen in Zürich-Kloten abgefahren war. Menschenansammlungen sind ihr unlieb. Und dennoch: Der Werdegang der «Ursi National», die am 19. März 90 Jahre alt wird, lässt nicht auf eine scheue Person schliessen.

Von Ostermundigen nach Hollywood

Aufgewachsen in einer Gärtnerfamilie in Ostermundigen, ging Andress als 16-Jährige erst nach Paris und dann nach Rom, bevor sie nach Hollywood zog. 1955 ergatterte sie eine Nebenrolle im Film «Casanova – Seine Lieben, seine Abenteuer» von Steno. Marlon Brando soll ihr dazu verholfen haben. Tatsächlich war Andress‘ Karriere stets begleitet von einflussreichen Männern.

Marlon Brando soll sie protegiert und James Dean sie umworben haben. Über eine Liaison mit Bond-Darsteller Sean Connery wurde stets gemunkelt. Der grosse Durchbruch kam bekanntlich 1962 an der Seite von 007-Darsteller Connery.

Mit Erotik-Faktor zur Ikone

Sie war damit das erste Bond-Girl. Die Szene, in der sie als Muscheltaucherin «Honey Rider» im selbst entworfenen weissen Bikini aus dem Wasser geht, wurde dank Erotik-Faktor zum ikonischen Momentum der Filmgeschichte. Dabei war es auch eine Überraschung, hat sie diese Rolle überhaupt bekommen hatte. Ihr Schweizer Akzent war nämlich so stark, dass man sie im Englischen synchronisierte. Ihre schauspielerische Leistung wurde aber anerkannt: 1964 gab es für sie den Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin.

Zu der Zeit war sie mit dem Filmproduzenten John Derek verheiratet. Und auch wenn sie später sagte, dass der Begriff der Sex-Ikone nicht zu ihr passe, pflegte sie durchaus dieses Image. Im Juni 1965 zierte sie das Cover des «Playboy»-Magazins. Im Heft selber waren Fotografien der Schauspielerin zu sehen, die ihr damaliger Ehemann John Derek geschossen hatte.

Auch ihr Liebesleben stiess auf grosses Interesse. Auf John Derek folgte eine achtjährige Beziehung mit dem französischen Filmstar Jean-Paul Belmondo. Dann kam der bereits genannte Harry Hamlin. Mit ihm war sie von 1979 bis 1982/83 zusammen. Romanzen hatte Andress so einige, welche das öffentliche Interesse steigerten, so etwa mit dem US-Schauspieler Ryan O’Neal, dem italienischen Schauspieler und Sänger Fabio Testi oder dem spanischen Sänger Julio Iglesias.

Trauriger Geburtstag

Mit bekannten Liebhabern zeigt sich Andress, die in rund 40 Kinofilmen, aber auch in Fernsehproduktionen zu sehen war, schon lange nicht mehr. Sie lebt in Rom, weitgehend zurückgezogen von der Öffentlichkeit. Für sie ist es im Moment eine schwierige Zeit. «Mir geht es derzeit sehr schlecht», sagte sie kürzlich gegenüber dem «Blick».

Der Grund ist, dass ihr verstorbener Vermögensverwalter sie um einen grossen Teil ihres Geldes gebracht hat. Andress schätzt den Betrag auf 18 Millionen Franken, den Eric Freymond veruntreut haben soll, was einem Grossteil ihres Vermögens entspreche. Andress hat beim Kanton Waadt Strafanzeige erstattet; die Ermittlungen laufen derzeit.

An ihrem 90. Geburtstag dürfte die Stimmung also gedrückt sein. Und weil Andress kein Fan ist von grossem Trubel, wird wohl so oder so im kleinen Rahmen gefeiert. Zu ihrem Sohn Dimitri, mit dem sie am Flughafen Zürich einst für Rummel sorgte, soll sie jedenfalls regen Kontakt haben.

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