Arbeiten am Bushof in Grellingen BL beginnen bald

Keystone-SDA

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Die Vorbereitung zum Ausbau des Bushofs und der Instandsetzung der Bahnhofstrasse in Grellingen BL beginnt nächste Woche. Der Start der Hauptarbeiten ist für den 19. Oktober angesetzt, wie die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Bahnhof Grellingen soll damit zu einer modernen Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr werden, wie es hiess. Vorgesehen seien überdachte Bushaltekanten für die Linien 117 und 119 sowie ein zusätzlicher Stopp für Bahnersatzbusse. Die Halte sollen entsprechend des Behindertengleichstellungsgesetztes gebaut werden.

Ebenso umfasst das Projekt die Neugestaltung und Aufwertung des Bahnhofplatzes, wie die BUD schrieb. Weiter soll die Bahnhofstrasse zwischen der Kreuzung mit der Nunningerstrasse und der Ziegler Papier AG instand gestellt sowie für den Veloverkehr verbreitert werden. Auch auf dem Programm stehe die Erneuerung von Werksleitungen.

Die Arbeiten sollen rund eineinhalb Jahre dauern, wie es weiter hiess. Der Busbetrieb laufe in der Zeit weiter und die Strasse solle für den Verkehr mindestens einspurig befahrbar bleiben.

Der Landrat hatte im November 2024 einstimmig eine Ausgabe von vier Millionen Franken für das Projekt bewilligt, wie seinem Beschluss zu entnehmen ist. Damals war auch von einer Beteiligung des Bundes im Rahmen des Agglomerationsprogramms im Umfang von 580’000 Franken die Rede gewesen.