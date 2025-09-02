The Swiss voice in the world since 1935
Arbeiten im Bahnhof Rupperswil AG: Zugausfälle und Ersatzbusse

Keystone-SDA

Bahnreisende müssen am kommenden Wochenende mit Auswirkungen durch Unterhaltsarbeiten an den SBB-Gleisen im Bahnhof Rupperswil AG rechnen. Die Strecke Rupperswil–Lenzburg ist am Sonntag gesperrt. Es kommt zu Zugausfällen, Umleitungen und Fahrplanänderungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Strecke wird auch am Wochenende 20./21. September gesperrt sein, wie die SBB am Dienstag mitteilten. Die Strecke Rupperswil–Lenzburg wird jeweils von Samstag, 03.00 Uhr, bis Montag, 04.55 Uhr, gesperrt sein. Die Gleise 2 und 3 im Bahnhof werden gesperrt sein. Im Bahnhof Rupperswil wird an den zwei Wochenenden auf knapp 600 Metern die Fahrbahn erneuert.

Die Streckensperrung führt zu Zugausfällen, Umleitungen sowie angepassten Abfahrts- und Ankunftszeiten auf diversen Linien im Fern- und Regionalverkehr.

Zwischen der West- und Ostschweiz verlängern sich die Reisezeiten im Fernverkehr. Die Reisenden müssen in Zürich umsteigen, da die Züge zwischen Lenzburg und Zürich umgeleitet werden und nur bis respektive ab Zürich fahren, wie die SBB erläutern. Zwischen Zürich und der Ostschweiz fahren die Züge fahrplanmässig.

Die Nonstop-Züge zwischen Basel und Zürich fahren zudem im Stunden- statt Halbstundentakt. Bei den Regionalzügen gibt es Unterbrechungen auf verschiedenen Streckenabschnitten zwischen Aarau und Wettingen. Zwischen Lenzburg und Rupperswil verkehren deshalb Ersatzbusse.

Die SBB empfehlen allen Reisenden, vor jeder Fahrt die Verbindungen im Online-Fahrplan oder der SBB Mobile App zu prüfen.

