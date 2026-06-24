The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Arbeiter verletzt sich bei Sturz in Schaffhausen schwer

Keystone-SDA

Ein 41-jähriger Arbeiter hat sich am Dienstag bei einem Sturz auf einer Schaffhauser Baustelle schwer verletzt. Der Mann stürzte durch ein Wellblechdach fünf Meter in die Tiefe.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 41-Jährige musste durch einen Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr auf einer Baustelle an der Schweizersbildstrasse in Schaffhausen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft