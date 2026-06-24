Arbeiter verletzt sich bei Sturz in Schaffhausen schwer

Keystone-SDA

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Ein 41-jähriger Arbeiter hat sich am Dienstag bei einem Sturz auf einer Schaffhauser Baustelle schwer verletzt. Der Mann stürzte durch ein Wellblechdach fünf Meter in die Tiefe.

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(Keystone-SDA) Der 41-Jährige musste durch einen Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr auf einer Baustelle an der Schweizersbildstrasse in Schaffhausen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.